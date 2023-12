ASSE : les supporters se retournent contre Batlles, une aubaine pour Romeyer ?

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Comme révélé par "But !", Laurent Batlles n’est plus dans les bons papiers du président du Directoire Roland Romeyer depuis très longtemps mais l’intéressé patiente, se rangeant pour l’heure derrière la volonté du triumvirat Jean-François Soucasse – Loïc Perrin – Samuel Rustem qui s’est porté garant de Batlles il y a un an.

Les supporters en ont marre de Batlles

Avec la vente possible (et espérée) du club, il n’est en effet pas le meilleur timing pour remplacer Batlles, en fin de contrat en juin prochain et à qui il faudrait (en plus) payer des indemnités de rupture. Si Roland Romeyer est tenté d’appuyer sur le bouton, lui qui apprécie beaucoup Thierry Laurey (actuellement libre) et que les noms de Didier Digard et Jean-Marc Furlan circulent également, il pourrait être aidé dans son entreprise par la défiance nouvelle à l’égard du technicien.

En effet, depuis la défaite à Amiens ce samedi (0-1) et le nouveau discours formaté du technicien, de nombreux supporters se sont rangés derrière le hashtag #BatllesOut pour réclamer du changement à la tête de l’équipe. La suite du mois de décembre (Guingamp, Nîmes, Bordeaux, Bastia) nous permettra d’y voir plus clair sur le cas Batlles…

31 janvier 2023. Rien a changé depuis. Comme Perrin, Batlles ne devrait plus être là depuis bien longtemps. Les 2 n’auraient jamais du réaliser ce mercato d’été, axé sur le schéma tactique à chier de Batlles, qui plombe notre saison. Les 2 doivent dégager au + vite ! #BatllesOUT https://t.co/doOfUrL4IL — Xavier Coffin (@Xavier_Coffin) December 2, 2023

#BatllesOut et vite

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Laurent Batlles atteindra-t-il l’hiver sur le banc de l’ASSE ? Alors que les Verts viennent d’enchaîner quatre défaites de rang en Ligue 2 et s’éloignent des places de barragistes, on peut en effet légitimement en douter…

Alexandre Corboz

Rédacteur

— Green Prospect (@green_prospect) December 2, 2023