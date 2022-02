ASSE : les supporters stéphanois pris pour taper sur les Girondins

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Voir les supporters de l’ASSE en liesse recommence à être un petit plaisir qui pourrait revenir au premier plan cette saison. Forts de trois succès d’affilée en Ligue 1, les hommes de Pascal Dupraz comptent bien passer la quatrième cet après-midi en recevant le RC Strasbourg (15h). En attendant le coup d’envoi de cette rencontre, la ferveur des supporters de l’ASSE lors de la récente victoire contre le Montpellier HSC dans le chaudron a servi à taper sur leurs homologues des Girondins de Bordeaux.

Les supporters de l'ASSE font gagner leur club, eux

« Avec tout le respect que je dois aux supporters bordelais, on n’est pas à Saint-Etienne, il n’y a pas cette ferveur populaire, la révolte, qui va pousser cette équipe comme ce fut le cas à Saint-Etienne. Moi je l’ai vu de mes propres yeux contre Montpellier, c’est grâce au public que Saint-Etienne a gagné en fin de match, a-t-il affirmé sur la chaîne L’Équipe. Ils ont vraiment été poussés par ce public là pour aller chercher la victoire contre Montpellier. Et au Matmut Atlantique qui est un stade assez froid, où l’ambiance n’est pas non plus la plus dingue de France, j’ai peur justement que cette équipe là soit beaucoup trop malade pour se relever maintenant, même avec David Guion. Dans l’attitude des joueurs, je vois beaucoup plus de révolte à Saint-Etienne, à Lorient, à Metz et même à Troyes qu’à Bordeaux. »

