ASSE : les supporters stéphanois vont envahir Paris !

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

La saison dernière, l'ASSE, qui s'était déplacée à Charléty, le stade du Paris FC, pour une victoire 4-2, avait pu compter sur le soutien de très nombreux supporters. Ce devrait être une fois encore le cas samedi prochain, les joueurs de Dall'Oglio restant sur trois succès consécutifs et pouvant de nouveau croire à une remontée en Ligue 1.

Pas loin de 15 000 personnes attendues

On a appris ces dernières heures que le parcage des supporters stéphanois à Pais était déjà complet. Avec plus de 1 000 billets vendus. Et comme l'autre club de la capitale a décidé, il y a des mois, de rendre l'accès gratuit à son stade tout au long de la saison, il est fort à parier que de nombreux amoureux des Verts se rendent à Charléty.

L'affluence est déjà estimée à 13-15 000 personnes. Ce ne serait guère surprenant que les Verts aient l'impression de jouer à domicile.

💚 Plus de 1000 places vendues... Et donc un parcage plein au stade Charléty pour #PFCASSE, samedi prochain !



Mais d'abord, Annecy ! ALV ! 👊 pic.twitter.com/sxdjFYghRL — Supporters ASSE 👥 (@Supporters_ASSE) February 24, 2024

Podcast Men's Up Life