ASSE : les supporters verts en colère après Pau, Dennis Appiah aussi !

Renversée par Pau, l'ASSE a subi une 3e défaite consécutive en L2 ce samedi sous les sifflets nourris d'un Chaudron qui a fait entendre sa colère. A l'issue de la rencontre, Dennis Appiah a tiré la sonnette d'alarme au micro du diffuseur.

"On doit mieux faire"

"C'est normal que les supporters aient cette réaction, on est en colère nous aussi, a pesté le défenseur. On fait une bonne première demi-heure, on ales situations pour en mettre un deuxième mais après ça s'équilibre et on prend deux buts sur des faits de jeu, un penalty et une jolie volée. On doit mieux faire. On aurait dû enfoncer le clou." Et à Appiah d'ajouter... "On perd trop de points à domicile. Il faut balayer cette série et en démarrer une autre, positive. Il reste quatre matches, il faut rester placés."

