ASSE : les Tops-Flops du mois de novembre

Le TOP

Le public

Le parcage était encore plein à Metz lors du déplacement des Verts. Et il y avait près de 20 000 spectateurs contre Rodez. Jusqu'au deuxième but des Ruthénois...





LES FLOPS

La défaite à Metz (2-3)

Après sa défaite en Coupe de France contre Rodez, l'ASSE s'est inclinée à Metz avec un CSC de Krasso et une nouvelle prestation décevante. Une défaite qui a fait glisser les Verts à la 19e place de la L2.

Krasso

Après ses trois matches de suspension, on attendait beaucoup de son retour. Batlles aussi, qui lui a confié le brassard en l'absence de Briançon, blessé. Mais Krasso a marqué contre son camp à Metz avant de livrer un autre match très décevant contre Rodez. Avec une nonchalance qui a pu interpeler. Aurait-il pris la grosse tête ? Se sent-il toujours concerné, alors qu'il est en fin de contrat et qu'il semble acquis qu'il ne prolongera pas ?

La défaite contre Rodez (0-2)

Et une deuxième défaite contre Rodez en quinze jours ! L'ASSE a piteusement terminé sa première partie de saison, dans un match marqué par le CSC de Namri, l'expulsion de Giraudon et la colère des supporters, leurs banderoles anti-direction et leur départ des deux kops après le deuxième but des visiteurs. Un revers qui fait descendre l'ASSE à la 20e place.

Giraudon

Symbole du recrutement raté des Verts, l'ancien troyen s'est fait expulser contre Rodez à cause d'un geste déplacé. Ce qui a contraint l'équipe à terminer le match à 10 contre 11.

Namri

Le jeune piston avait réalisé des débuts plutôt prometteurs à Amiens. Mais la suite a été plus compliquée. En grande difficulté à Metz, il a confirmé ses limites contre Rodez, marquant contre son camp.



Batlles

L'ASSE a glissé à la dernière place de la L2 et son coach est encore apparu bien impuissant, et très marqué. Ses premiers pas sur le banc virent au fiasco.

Soucasse

Muet depuis l'été, le président exécutif est sorti du silence pour venir soutenir Batlles après la défaite contre Rodez et lancer un message aux actionnaires alors qu'il était sur la sellette. Son intervention a porté ses fruits puisqu'il est toujours en poste, comme Batlles. Mais pas sûr qu'il ait rassuré son monde...



Romeyer

Caiazzo porté disparu aux Emirats, c'est Romeyer qui était attendu après la défaite contre Rodez. Des décisions fortes devaient tomber. Mais malgré la 20e place en L2, le président du Directoire a décidé de ne rien changer. Et promis un Mercato ambitieux. Comme il y a un an, après le renvoi de Puel...