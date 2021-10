ASSE : les 3 grands gagnants du derby sont identifiés

Zapping But! Football Club ASSE - OL: Le debrief d'après match

Ryad Boudebouz

« Avant le match face à l'OL, l'international algérien n'existait plus dans les choix de Claude Puel. Régulièrement écarté du groupe puis rappelé sur le banc depuis peu, Boudebouz était LA surprise du chef lors du derby. Le même genre de surprise que le manager des Verts avait déjà fait deux ans plus tôt, à ses débuts sur le banc des Verts au moment de relancer Loïs Diony.

Maître à jouer d'un 4-2-3-1 où il était à la baguette derrière son ami Wahbi Khazri, Boudebouz a saisi sa chance. L'ancien joueur du Bétis était non seulement affûté mais il a aussi fait beaucoup de différences balle au pied, proposant également d'autres solutions dans la palette des offensifs de l'ASSE. Alors certes il n'a pas été décisif (étant donné que le but de Khazri sur sa passe a été refusé pour un léger hors-jeu) et est sorti avant l'égalisation sur penalty mais, par rapport à un joueur qui était à la cave il y a peu, ce retour en lumière réussit était presque inespéré.

Aujourd'hui, Ryad Boudebouz n'a rien à envier à un Romain Hamouma qui peine à revenir à son meilleur niveau. Rien à envier non plus à un Adil Aouchiche sur courant alternatif. Si Claude Puel venait à mettre au rencard sa défense à trois et son système où il est difficile de lui trouver une place, il est bien évident que le natif de Colmar mérite d'être revu plus durablement. »

Alexandre CORBOZ

Boudebouz oui, mais aussi Youssouf... et Puel

« Je suis d'accord avec Alex : Ryad Boudebouz a repris du crédit après ce derby. L'Algérien n'est pas étranger au bon match de l'équipe, il a apporté sa technique et délivré de bonnes passes. Sa présence a été un gros plus pour les Verts, c'est indéniable. Je pense qu'il a gagné sa place, en tout cas pour les prochains matches. Et sa prestation est d'autant plus remarquable que Puel ne l'a pas ménagé, en l'écartant à plusieurs reprises. L'autre joueur qui a marqué des points, à mon sens, c'est Zaydou Youssouf. Un autre bon choix de Puel pour ce derby tant l'ancien bordelais a couvert du terrain, au milieu. Il y a longtemps qu'on ne l'avait pas vu aussi à son aise. A ce niveau là, difficile de laisser le « Z » sur le banc, comme cela avait été le cas lors des matches précédents. Et pour finir, l'autre grand gagnant du derby, c'est sans doute Puel lui-même. Car après la défaite contre Nice, malgré son salaire XXL, le manager général des Verts se retrouvait sur un siège éjectable. Beaucoup plus qu'aujourd'hui, à priori, même si la 20e place de l'ASSE fragilise encore forcément sa position... »

Laurent HESS

