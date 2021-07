ASSE : les trois grands perdants de la défaite contre Clermont (2-3) identifiés

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Pour la première fois depuis le 23 mai et une défaite face à Dijon (0-1), les Verts retrouvaient leur antre du Chaudron samedi contre Clermont. Pour ce 4e match de préparation, Claude Puel alignait un 4-3-3 avec encore des absences de marque (Nordin, Hamouma, Moueffek, Sow, Trauco). Devant Étienne Green, la charnière Kolodziejczak-Moukoudi a pris place avec Maçon dans le couloir droit et Silva à gauche. Positionné en sentinelle, Gourna-Douath a soutenu le capitaine Camara et Aouchiche dans le trio de l’entrejeu. Et en attaque, Khazri, de retour, était épaulé par Bouanga et Abi.

Silva, Kolo et Sissoko à la peine

Les Verts ont dominé le début de partie. Très hauts sur le terrain, ils ont pris les Auvergnats à la gorge et c’est sur un bon pressing que Charles Abi a pu ouvrir la marque. Après un joli effort pour récupérer le ballon aux 30 mètres, le Clermontois de naissance s’est distingué par un déboulé suivi d’une frappe enroulée dans le petit filet adverse (1-0, 27e). Un ton au-dessus des promus, les Verts ont cependant assez vite baissé le pied, à l'image d'Abi, brouillon, et ils ont fini par prendre l'eau en seconde période. Au rang des déceptions, les performances trop limites de Gabriel Silva et Timothée Kolodziejczak. C’est sur un duel perdu par Silva que s’est lancée la contre-attaque amenant l’égalisation clermontoise (Nsimba, 35e). Si Camara, Aouchiche et Khazri ont montré une belle forme physique, la jeune classe verte a précipité la défaite. Alpha Sissoko a une nouvelle fois déçu en restant à peine 20 minutes sur le terrain. Et Marvin Tshibuabua est apparu encore bien léger lui aussi, notamment en étant pris dans son dos par Bayo sur le deuxième but auvergnat.

