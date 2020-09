ASSE : les ultras allument Wesley Fofana pour ses envies de départ !

Pas terrible, cet avant-match contre Strasbourg pour les Verts ! Déjà secoués par les envies d'ailleurs de Wesley Fofana, qui a déclaré il y a deux jours qu'il aimerait être transféré à Leicester, les hommes de Claude Puel ont ainsi vu la banderole déposée par les ultras de l'ASSE sur la grille de l'entrée de leur centre d'entraînement, dans laquelle ils allument le Marseillais de 19 ans.

« Tes 6 années à Sainté ne t’ont pas appris l’humilité. Honorer notre blason est bien plus qu’un métier ! », ont-ils écrit. Un tacle en bonne et due forme à l'attention de celui qui était appelé à devenir le roc défensif de cette ASSE rajeunie. D'ailleurs, au début de l'été, Fofana avait déclaré qu'il voulait rester encore un an dans le Forez. Mais à l'époque, ses seules touches étaient en Italie (AC Milan) et en Allemagne (RB Leipzig). Quand Leicester est arrivé, lui qui rêve de Premier League a demandé à s'en aller…

Une banderole qui va alourdir l'ambiance

Hier en conférence de presse, Claude Puel a annoncé que Fofana serait titulaire ce soir. L'entraîneur des Verts, qui se désespère de voir son équipe dans des stades vides, doit pour une fois être content. Car si les virages du Chaudron avaient été remplis, ils n'auraient pas manqué de faire savoir leur colère à leur jeune joueur. Reste que cette banderole risque de compliquer la tâche de Puel, qui aimerait convaincre Fofana que son intérêt est de demeurer dans le Forez…