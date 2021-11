ASSE : les ultras brocardent de nouveau les joueurs et Puel

Zapping But! Football Club ASSE : l'hommage des Verts à Loïc Perrin

Après les banderoles, les affiches ! Les ultras de l'AS Saint-Etienne n'ont aucune intention de desserrer l'étreinte de la contestation, malgré les annonces du jour de leur président exécutif, Jean-François Soucasse, concernant la vente. Même la première victoire de la saison, obtenue dimanche contre Clermont (3-2), n'a pas calmé leur colère.

Ce mercredi, des affiches ont fleuri dans Saint-Etienne et les villes alentour comme La Talaudière sur lesquelles on peut lire "Direction démission, rapidement et sans penser à votre pognon !", "On veut une équipe digne de son public, fini de rigoler Sainté mérite des guerriers" ou encore "Puel casse-toi ! Assume ton échec et oublie ton chèque".

Rien de nouveau, juste une façon différente pour le peuple vert d'exprimer sa colère.

L'ASSE n'est plus lanterne rouge et la vente du club semble s'accélérer, de quoi croire en un avenir plus radieux ?

