ASSE : les ultras cartonnent encore Romeyer et "sa série ringarde"

Zapping But! Football Club ASSE : La stratégie de Batlles est-elle la bonne ?

Ce n'est pas la récente embellie au niveau des résultats qui risque de calmer les supporters stéphanois. Certes, leur équipe a quitté la 20e place de la Ligue 2 pour s'installer à la 18e, à trois points du premier non-relégable, à la faveur de trois matches sans défaite, dont deux victoires 1-0. Mais les ultras retiennent que leur club mythique est aujourd'hui dans la zone rouge de la deuxième division et rien ne semble pouvoir calmer leur courroux à l'encontre des deux présidents, Roland Romeyer et Bernard Caiazzo. Surtout le premier, qui dirige le club au quotidien alors que le second a mis les voiles à Dubaï depuis des années.

Hier soir encore, les groupes ultras ont publié une vidéo caricaturant Romeyer pour inviter tous les supporters à un grand rassemblement avant le match contre Sochaux samedi prochain. Cette vidéo, accompagnée des génériques d'Itchy et Scratchy (Simpson) et de Benny Hill, recense les sorties médiatiques les plus ridicules du président du directoire, avec cette conclusion "Parce que cette série ringarde ne mérite pas une saison de plus, rejoins-nous le 28/01 pour ASSE-Sochaux, rassemblement devant l'Etivallière à 11h". Ça promet...