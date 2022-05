ASSE : les Ultras cartonnent les Verts pendant une séance de dédicaces

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

L'ambiance est toujours aussi bonne du côté de Saint-Etienne entre les supporters et leur club ! Cela fait des mois que les ultras sont entrés en guerre avec Roland Romeyer et Bernard Caiazzo mais également avec Claude Puel, avant que celui-ci ne finisse par laisser sa place en décembre. Pendant un temps après l'arrivée de Pascal Dupraz, le sportif a été relativement épargné par les Magic Fans et autres Green Angels mais, ce mercredi, alors que l'équipe reste sur plusieurs déroutes (2-4 contre Marseille, 2-6 à Lorient, 1-4 contre Monaco, 0-2 à Rennes) la laissant scotchée à la 18e place synonyme de barrages, ils ont sorti deux banderoles assassines.

La raison ? La séance de dédicaces organisée par l'ASSE à l'hôtel de ville de Saint-Etienne. Les Magic Fans ont trouvé que le moment était plutôt mal choisi, ce qui leur a inspiré ces messages : "À trois matchs de signer en Ligue 2, vous signez des autographes ?!" et "Respectez-vous, respectez nous". Dur mais pas faux... Précisons tout de même que ce genre de manifestation se programme des mois à l'avance et que nul ne pouvait imaginer alors que l'ASSE se trouverait aussi mal en point...

Raphaël Nouet

Rédacteur