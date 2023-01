ASSE : les ultras de retour dès samedi dans le Chaudron ?

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

La défaite à domicile contre Rodez (0-2) le 12 novembre, juste avant la coupure imposée par la Coupe du monde, a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour les ultras de l'ASSE. Déjà en guerre contre le duo Romeyer-Caiazzo, ils ont décidé de franchir l'étape supérieure en proposant d'abord un boycott des produits dérivés, histoire de frapper les deux actionnaires au portefeuille, puis un boycott pur et simple de Geoffroy-Guichard. Les Magic Fans, les Green Angels, l'IS98 et l'USS n'ont ainsi pas assisté au match nul contre Caen (1-1) puis à la victoire sur Laval (1-0). Mais ça pourrait changer...

En effet, Le Progrès explique dans son édition du jour que la manifestation prévue samedi prochain, jour d'ASSE-Sochaux, à partir de 11h à l'Etivallières, sera déterminante. "A l’issue de prises de paroles reprenant les arguments des pour et des contres, un vote à main levée déterminera la suite du mouvement. Soit les supporters iront de nouveau garnir les travées du Chaudron, soit ils rentreront chez eux…" Vu l'importance de la rencontre, face à un candidat à la montée, et vu les récents bons résultats (trois matches sans défaite), il est possible que le vote soit favorable à un retour au stade.