ASSE : les Ultras des Girondins sont allés secouer leurs joueurs

Des supporters des Girondins de Bordeaux ont poussé une gueulante au centre d’entraînement. Alors que les mauvais résultats se succèdent de nouveau, les supporters bordelais ne peuvent plus résister. 17ème au classement de Ligue 2, le club girondin avait pourtant l’ambition de remonter en Ligue 1 cette année. Une situation intenable pour les supporters, qui sont allés exprimer leur colère devant les joueurs et la direction.

Manifestation au Haillan

Les Ultramarines ont souhaité porter un message construit et combatif à l’égard de l’effectif et de la direction, comme cité dans un tweet, l’interprétation a été bonne: “Nous les avons sentis touchés, mais à l’écoute. Le coach a été satisfait du discours et de l’aide apportée. Place maintenant à la mission qui nous attend. Dès demain”. Demain à 15h00, Bordeaux reçoit l’AS Saint-Etienne au Matmut Atlantique, le match sera charnière pour les deux équipes.

Une délégation Ultramarines s’est rendue ce matin au Haillan pour exprimer au nom du VS et des supporters Girondins toute notre colère.



Une colère qui s’est voulue aussi constructive et combattive.



Il s’agit de sauver notre club.



Nous nous battrons, à eux d’en faire de même. — Ultramarines 1987 (@ub87officiel) December 15, 2023

