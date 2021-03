ASSE : les Ultras repartent au combat contre la direction !

Zapping But! Football Club ASSE : le debrief du match face au RC Lens

Le collectif Peuple Vert en colère multiplie les révélations et les attaques contre la direction de l'ASSE depuis le début de l'année. Et ce lundi, les Green Angels et les Indépendantistes en remettent une couche, avec une nouvelle banderole déposée au centre d’entraînement Robert Herbin de L’Etrat.

« Ils baissent leurs salaires, vous rendez vos dividendes ? »

En s'appuyant sur les négociations entamées par le club avec les joueurs et le staff pour solliciter une baisse de salaire, les Ultras demandent aux dirigeants de participer eux aussi... « Ils baissent leurs salaires, vous rendez vos dividendes ? », peut-on en effet lire...