ASSE : les ultras verts ont défilé avant Clermont

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

On s'attendait au pire mais, finalement, tout s'est très bien passé lors de la manifestation des supporters de l'ASSE et c'est à souligner. Geoffroy-Guichard étant à huis-clos jusqu'à nouvel ordre, les ultras ne pouvaient s'y retrouver pour crier leur colère envers la direction ou Claude Puel. Ils avaient donc décidé de se retrouver au zénith puis de faire un cortège jusqu'au stade.

Le compte Twitter du Progrès a suivi les événements minute par minute. Un membre d'un groupe de supporters a notamment pris la parole pour dire : « C’est la crise, la situation est inacceptable. Puel est le premier maillon de la chaîne à faire sauter. Après, on continuera notre long combat contre la direction ». Preuve que si Bernard Caiazzo et Roland Romeyer ont été la cible des dernières banderoles, c'est bien le manager général qui est le plus dans le viseur. Ensuite, les ultras ont pris la route de Geoffroy-Guichard derrière une banderole sur laquelle on pouvait lire "Sauvons l'ASSE".

Prise de parole devant le Zénith : « C’est la crise, la situation est inacceptable. Puel est le premier maillon de la chaîne à faire sauter. Après, on continuera notre long combat contre la direction. » #ASSECF63 pic.twitter.com/w5W712IHzz — Le Progrès - ASSE (@leprogres_asse) November 7, 2021