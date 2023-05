ASSE : les Verts accusés de choisir leurs matches !

Zapping But! Football Club ASSE : quel bilan pour Loïc Perrin ?

Après une série de dix matches sans défaite qui lui a permis de s'extirper de la dernière place du classement pour s'installer en milieu de tableau, l'ASSE marque le pas. Elle a été logiquement dominée par Metz (1-3) dans le Chaudron il y a deux journées et elle a été tenue en échec par Rodez (1-1) samedi dernier. Ce nul et surtout cette performance n'ont pas du tout plu à l'ancien défenseur Patrick Guillou, qui s'est interrogé sur la motivation des joueurs de Laurent Batlles dans sa traditionnelle chronique d'après-match dans Le Progrès...

"La sensation de revoir le Saint-Étienne du début de saison"

"Dans la fournaise du stade Paul-Lignon. Eux, ils n’étaient pas là. Avec la curieuse impression et ce goût amer que l’équipe commence à choisir ses matches pour dérouler jusqu’au 2 juin. Des déclarations d’avant-match volontaristes suivies d’un écrasé footballistique. Dynamique brisée, match insipide, sans réelle maîtrise ni niveau technique. Incapables d’emballer la rencontre, les Verts ont subi l’impact physique et les duels. L’investissement individuel ne correspond pas aux exigences de ce championnat si singulier."

"Une première période mollassonne et ennuyeuse. La sensation de revoir le Saint-Étienne du début de saison. Une deuxième période délicate, brouillonne avec beaucoup d’approximations. À noter l’énorme déchet technique en position basse sur les relances et orientations de jeu. Plus d’une vingtaine de ballons perdus dans ce secteur de jeu. Comment se satisfaire de ce point ramené de Rodez quand on analyse le contenu objectivement ? L’ASSE retombe dans ses travers. Incapable de battre ce modeste pensionnaire de Ligue 2 en trois confrontations cette année. Le constat est saisissant avec un budget trois fois supérieur."

Pour résumer Pour l'ancien défenseur vert Patrick Guillou, le triste 1-1 ramené par l'ASSE de Rodez samedi dernier ne peut avoir qu'une explication : l'équipe de Laurent Batlles choisit ses matches. Et, visiblement, celui face à une autre formation du milieu de tableau, dans un petit stade, ne l'intéressait pas.

