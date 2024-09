ASSE : les Verts annoncent une signature, elle est historique !

L'AS Saint-Étienne a annoncé ce jeudi qu'elle avait renouvelé son partenariat avec le groupe Casino pour la saison 2024-2025. Un partenariat historique puisqu'il dure maintenant depuis plus de 90 ans.

Casino étend son partenariat aux féminines

"Main dans la main depuis la fondation du Club, il y a plus de 90 ans, le groupe Casino et l’ASSE renouvellent leur collaboration pour la saison de Ligue 1 McDonald’s 2024-2025. Ce partenariat, unissant deux institutions emblématiques du territoire ligérien et marquant une longévité record dans l’histoire du sponsoring du football en France, prendra une nouvelle ampleur avec le soutien porté à l’équipe professionnelle féminine. Présent sur la "pocket" du maillot des Vertes, le groupe Casino sera visible sur toutes les pelouses d’Arkema Première Ligue", s'est réjouit le club forézien dans un communiqué.

Le nouveau président des Verts, Ivan Gazidis, s'est confié sur la prolongation de ce partenariat : "L'histoire que partagent depuis plus de 90 ans l'AS Saint-Étienne et le groupe Casino est sans égale. Nous sommes très heureux de la voir se poursuivre par le biais d'un partenariat rempli de sens, unissant deux entités phares du territoire. Après avoir été aux côtés du club pour l'épauler dans le lancement de sa démarche RSE et pour laquelle il restera un partenaire majeur, le groupe Casino s'engage aussi désormais à faire rayonner notre équipe féminine. Nous en sommes très fiers et nos joueuses défendront ardemment nos couleurs avec la présence du groupe Casino sur leur tunique."

Un partenariat singulier, engagé et d’une longévité inédite en France ! 🤝



L'ASSE et le @Groupe_Casino poursuivent leur histoire commune débutée il y a plus de 90 ans par un nouvel engagement : le soutien à @ASSEFeminines ! 💚 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) September 5, 2024

