ASSE : les Verts assurent l'essentiel, Sako frappe d'entrée !

On s'en serait volontiers passé. Mais même en Coupe de France, on dénombre encore des problèmes avec les supporters de football. Et ce sont cette fois ceux de l'ASSE qui se sont bêtement signalés sur la pelouse de Louhans face à Jura Sud. Arrivés tardivement dans le stade, les ultras stéphanois ont craqué de nombreux fumigènes. Le match a donc été arrêté après seulement quelques minutes, le gardien de Jura Sud ayant même reçu un fumigène a proximité de lui.

Sur la pelouse, cette fois, les hommes de Pascal Dupraz ont fait le job. Et se sont qualifiés sans trop de problèmes. En début de match, ils inscrivaient deux buts avec Nadé, qui ouvrait le score dès la 7e minute, et Nordin, bien servi par Boudebouz, qui réussissait le break six minutes plus tard.

Au retour des vestiaires, Jura Sud attendait la fin de match pour réduire l'écart avec un but signé Moura (78e), avant que Bakary Sako, entré en jeu quelques minutes plus tôt, signe son retour avec un pénalty (82e) et que Ryad Boudebouz donne plus d'ampleur au score, 4-1 (87e).