ASSE : les Verts auraient presque une chance sur deux de jouer les barrages !

Tout va très vite en football ! Alors qu’il y a deux journées, l’ASSE tombait piteusement à Dunkerque (0-1) et qu’on ne voit pas cette équipe bien lancée dans la course aux barrages pour l’accession en Ligue 1, les Verts n’auront finalement eu besoin que de deux succès probants face à Troyes (5-0) et à Angers (3-0) pour revenir dans les places (5ème).

Seulement 5% de chance de monter directement

Si l’on en croit l’universitaire Fabien Torre, l’ASSE aurait même désormais presque une chance sur deux de disputer les play-offs en mai-juin prochain (45%). Pour l’accessit direct à l’élite, en revanche, ça s’annonce plus compliqué.

En battant le SCO Angers, l’ASSE est effectivement revenu à 8 points du dauphin de l’AJ Auxerre mais il ne reste que 13 matchs et seulement 5% de chance de dépasser l’équipe de Loïs Diony.

