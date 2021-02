ASSE : les Verts auraient pu gagner 1000 fois, ils sont éliminés....

Zapping But! Football Club ASSE : les meilleures déclarations de l'année 2020

A l'instar de Claude Puel, l'entraîneur de l'ASSE, les joueurs stéphanois sont convaincus d'avoir eu un nombre important d'occasions de but, hier en 32e de finale de la Coupe de France. Une certaine façon de voir les choses, les Verts ayant seulement accéléré dans les 20 dernières minutes et s'étant procurés trois ou quatre situations dangereuses.

Au terme de la rencontre, le jeune et prometteur milieu de terrain, Aïmen Moueffek, est revenu sur la physionomie du match. Assurant que son équipe aurait pu gagner 1000 fois le duel perdu face au FC Sochaux.

"On savait que les conditions étaient compliquées. On savait également qu'à la moindre erreur le match pouvait basculer. On a fait une petite erreur, on n'a pas su marquer. On a eu la possession, des occasions, mais on n'a pas su mettre la balle au fond des filets. Il y a tou de même de bonnes choses à retenir. C'est dommage, parce qu'on aurait pu gagner 1000 fois ce match."