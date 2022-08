ASSE : les Verts balayés, les dirigeants prennent une décision radicale pour la vente du club !

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Les verts préparent-ils le mercato d'été ?

Les supporters de l’ASSE ont quitté le stade Geoffroy-Guichard la mine plus déconfite que jamais hier après-midi. Après avoir été atomisés par Le Havre (0-6) et écopé de trois cartons rouges, les Verts pointent plus que jamais dans les bas-fonds du classement de Ligue 2.

Cette large défaite aurait agi directement sur l’état d’esprit des dirigeants de l’ASSE. Visiblement peu enclins à vendre le club, ces derniers auraient réellement pris conscience de la situation hier. « Les dirigeants stéphanois paniquent et sont désormais à l’écoute de toutes les offres car ils savent que l’an prochain, sans L1, ce sera une autre de manches au niveau financier s’il n’y a pas d’argent frais », a fait savoir Romain Molina.

Bien informé sur les arcanes de l’ASSE, le journaliste d’investigation est clair. « C’était malin d’avoir refusé l’offre de Blitzer avec dédain et d’avoir cherché à les humilier, poursuit-il. Le mot s’est passé dans les fonds d’investissement et personne ne va faire de cadeaux aux dirigeants. Bien joué encore ! »