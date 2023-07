ASSE : les Verts battus par Grenoble, Batlles a du boulot mais un jeune impressionne !

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Après sa victoire contre une faible équipe de l'UNFP (5-2), l'ASSE a perdu contre une solide formation grenobloise (1-2) ce samedi à L'Etrat. Pour ce deuxième match de préparation, Laurent Batlles n'a aligné qu'une seule recrue : Terry Elana. Venu de N2, le défenseur central a vécu un match compliqué, en étant l'auteur de plusieurs pertes de balle dangereuses. Rapidement menée, l'ASSE a dû s'en remettre à Gautier Larsonneur, sur un contre du GF 38, de ne pas se retrouver à 0-2, le portier remportant son face à face avec Sanyang au terme d'une première mi-temps laborieuse où les Verts n'ont pas réussi à inquiéter une seule fois Brice Maubleu. Wadji peu servi, Chambost sans influence, seuls Moueffek et Cafaro se sont montrés incisifs lors de ce premier acte, le jeune Fall montrant lui aussi des choses intéressantes au milieu.

Cissé a régalé... mais il a bien été le seul

En deuxième mi-temps, avec Dreyer dans les buts plutôt que Green et Monconduit capitaine, les Verts sont vite revenus au score grâce à un but du jeune Karim Cissé, sur une accélération plein axe suivie d'une frappe sèche. Déjà à son avantage contre l'UNFP, le néo-pro, qui a failli réaliser un doublé sur une série de dribbles conclue par une frappe sur le poteau, a vraiment marqué des points. Carrément épatant ! Mais ses coéquipiers ont été bien plus laborieux et c'est Grenoble qui a arraché la victoire suite à un corner, et ce que l'on retiendra avant tout de ce match, outre le talent de Cissé, c'est cette fragilité défensive qui perdure chez les Verts l'équipe étant toujours aussi friable à la perte de balle et sur les coups de pied arrêtés. Une lacune qu'il faudra forcément corriger si l'ASSE veut vraiment se donner les moyens de jouer la montée en L1. Mais pour cela, il faudra aussi qu'elle se renforce, évidemment, même si plusieurs éléments manquent à l'appel en ce début de préparation (Sissoko, Charbonnier, Bouchouari, Nkounkou, Sow)...

