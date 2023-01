ASSE : les Verts champions dans un domaine, Larsonneur distingué

EFFECTIF

Totalement larguée dans la course à la montée, l'ASSE va tenter de sauver sa peau en Ligue 2, elle qui vient de quitter la 20e place pour remonter à la 18e. Cela à cause d'un été calamiteux qui fait qu'aujourd'hui, elle a utilisé dix joueurs de plus que n'importe quel autre club. Un turnover synonyme d'instabilité...