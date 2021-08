ASSE : les Verts enregistrent une très bonne nouvelle !

Zapping But! Football Club ASSE : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

10000 abonnés en 15 jours... Alors que la campagne d’abonnements au Stade Geoffroy-Guichard a débuté il y a exactement deux semaines, le cap des 10 000 abonnés est déjà atteint annonce l'ASSE ce lundi.

Une bonne nouvelle qui risque de ravir supporters et joueurs alors que certaines recrues n’ont même pas encore connu un Chaudron plein, et que Claude Puel n'a pas enregistré le moindre renfort depuis le début du Mercato. Les retrouvailles avec le Chaudron sont prévues pour ce dimanche 15h et le match ASSE-Lorient, première journée de championnat de L1.

