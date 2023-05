ASSE : les Verts connaissent leurs deux nouveaux adversaires en Ligue 2

Zapping But! Football Club ASSE : Quelle est la meilleure recrue de l'ASSE cette saison ?

Si l'ASSE attend encore de connaître les deux clubs qui monteront en Ligue 1 (entre Le Havre, Metz et Bordeaux) ainsi que la dernière équipe qui descendra de l'élite (Auxerre, FC Nantes) et les deux derniers relégués de Ligue 2 (entre Dijon, Laval, Rodez, Pau, Annecy et Valenciennes), les Verts ont quand même quelques certitudes.

Concarneau et Dunkerque, les nouveaux adversaires des Verts

En plus de Bastia, Caen, Sochaux, Guingamp, Paris FC, Grenoble, Quevilly et Amiens, Troyes, Ajaccio et Angers débarquent de Ligue 1. Ce vendredi, le championnat de National 1 a livré son verdict et ce sont finalement l'US Concarneau et l'USL Dunkerque qui sont promus à la place de Niort et Nîmes.