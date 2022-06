ASSE : les Verts contraints de jouer loin du chaudron ?

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Les verts préparent-ils le mercato d'été ?

Des scènes de guerre, des gens touchés, une violence injustifiable : telle aura été la dernière séquence du stade Geoffroy-Guichard au cours de la saison écoulée, juste après la séance de tirs aux buts perdue contre l'AJ Auxerre et une relégation en L2. Un bilan infâme qui ne restera pas sans lendemain puisque l'ASSE va, sans doute, écoper de points de pénalité et de matches à huis clos pour le comportement de certains de ses supporters.

Si l'on en croit le site de supporters stéphanois, evect, ça pourrait même aller au-delà. Voici ce qu'il affirme. "En effet selon nos informations, les premiers échos font part d'une sanction exemplaire pour l'ASSE : interdiction de déplacement pour les supporters à l'extérieur, retrait de points avec sursis et délocalisation des matchs à domicile pour une période comprise entre trois et six mois. La Coupe du Monde passant par là, les supporters des Verts ne devraient donc pas revoir le Chaudron avant l'hiver si la commission de discipline de la LFP se prononce dans ce sens."

Réponse le 23 juin.

Benjamin Danet

Rédacteur