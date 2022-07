ASSE : les Verts de Batlles vont se frotter à une L1 avant la reprise

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Avec ses trois points de retrait (et trois autres avec sursis) et ses quatre matches à huis (plus deux avec sursis...), l'AS Saint-Etienne ne pourra pas se permettre un faux départ en Ligue 2. Elle débutera son aventure dans l'antichambre de l'élite par un vrai test, un déplacement toujours compliqué à Dijon. Raison pour laquelle Laurent Batlles et sa direction ont décidé de faire une ultime répétition épicée.

Cette ultime répétition aura pour cadre le stade de Saumur et opposera les Verts au SCO d'Angers. Le club du Maine et Loire a longtemps joué le maintien avec l'ASSE en 2021-22 mais lui a fini par s'en sortir. Si Saint-Etienne veut remonter en mai prochain, il lui faudra afficher un niveau au moins égal à ceux des hommes de Gérald Baticle. Pour rappel, la liste des matches amicaux des Foréziens est la suivante : Thonon Evian le 9 juillet, Le Puy le 12, Grenoble le 16, Bordeaux le 20 et, donc, Angers le 23.

Rendez-vous à Saumur le 23 juillet pour affronter Angers #ASSE https://t.co/ntCFht4fUw — Envertetcontretous (@Site_Evect) July 3, 2022

Raphaël Nouet

Rédacteur

