ASSE : les Verts devraient faire peau neuve en 2022

C'est l'heure du changement à l'AS Saint-Etienne ! Depuis un an et demi, le club a mis entre parenthèses les transferts importants pour se concentrer sur la jeunesse, ceci afin de renflouer les caisses. Les deux présidents, Bernard Caiazzo et Roland Romeyer, fortement critiqués par les supporters, ont annoncé leur intention de vendre. Mais ce n'est pas tout…

Hummel tient la corde

Selon le site En Vert et Contre Tous, un nouvel équipementier devrait débarquer à l'horizon 2022 afin de remplacer Le Coq Sportif. La firme française, qui équipait l'ASSE lors de l'épopée, avait fait un retour fracassant en 2015. Les débuts avaient été réussis mais, très rapidement, des critiques sur la qualité des maillots (qui marquent la sueur) ou leur design sont apparus.

EVECT explique que la collaboration entre Le Coq Sportif et l'ASSE devrait se poursuivre une septième année mais que dans deux étés, une nouvelle marque débarquera. Et selon le site de supporters, c'est Hummel qui tient la corde. La firme danois équipe notamment Everton et le Sporting Braga.