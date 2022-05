ASSE : les Verts devront vaincre un gros chat noir lors du barrage contre Auxerre !

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Pas franchement rassurant, le site EVECT rappelle d'ailleurs que ce serait une première dans l'histoire si l'ASSE sortait vainqueur des barrages. Cette configuration étant arrivé à trois reprises dans l'histoire... Et Sainté n'a remporté aucun de ses matchs.

Lors de la saison 1933-34, les Verts avaient bataillé avec Mulhouse et Strasbourg pour l'accessit en D1. Résultat : 2 nuls, 2 défaites et un retour à la case D2. Lors de la saison 1983-84, l'ASSE – alors en Ligue 1 affrontait le Racing Paris – et s'était incliné 2-0 à Geoffroy-Guichard après un nul 0-0 à Colombes. Enfin, lors de la saison 1985-86, les Verts avaient encore perdu contre ce même Racing pour désigner le champion de D2... Mais c'était une finale sans conséquence directe.

Si les hommes de Pascal Dupraz viennent à s'imposer à l'Abbé-Deschamps ou mieux à se sauver sur l'ensemble des deux matchs, ce serait donc une première historique pour le club ligérien.

Les Verts en barrages, une sale histoire ! Ce jeudi soir (19 heures), l'ASSE affronte l'AJ Auxerre en barrage aller pour rester en Ligue 1. Un affrontement importantissime pour les Verts qui n'ont que rarement réussi par le passé dans ce genre de match couperet.

Alexandre Corboz

Rédacteur