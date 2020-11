ASSE : Les Verts doivent vite se réveiller, c'est l'un d'eux qui le dit

Et de 7. A Brest, l'ASSE a concédé une septième défaite de rang en L1, en faisant très fort avec quatre buts encaissés sur les quatre premiers tirs cadrés brestois ! Une nouvelle déconvenue qui a incité Zaydou Youssouf à tirer la sonnette d'alarme à l'issue du (non) match de son équipe. « Cette défaite, ça fait mal, a commenté le milieu de terrain, à nouveau aligné en excentré par Claude Puel à Francis Le Blé. On prend un but, puis un deuxième. On revient à 2-1 mais on en prend deux autres juste derrière... ça fait mal. On a essayé d'être plus conquérants en deuxième mi-temps maios on n'a pas réussi. Il va falloir réagir parce que là, ça commence à faire beaucoup. »

Youssouf : « Ce n'est pas normal !»

Et à Youssouf d'ajouter : « A Lyon, on avait montré une belle image, on avait fait de belles choses. On n'a pas su le répéter à Brest. Il faut qu'on se réveille ! Ce n'est pas normal ! »