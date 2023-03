ASSE : les Verts en passe de faire tomber un nouveau record ?

Zapping But! Football Club ASSE : La stratégie de Batlles est-elle la bonne ?

Ce n'est certes pas un scoop. En dépit de ses mauvais résultats, depuis des années, et le faible niveau de ses joueurs et dirigeants, l'ASSE s'appuie sur un public exceptionnel. Qui même en Ligue 2 continue de pousser les joueurs de Laurent Batlles.

Il y a quelques jours, alors que l'équipe était déjà remontée au classement, un record d'affluence cette saison avait été battu lors de la venue d'Amiens dans le chaudron avec plus de 23 000 spectateurs. Pour la venue de Niort, dans plus d'une semaine, le 1er avril prochain, il est fort probable que Geoffroy-Guichard accueille encore plus de monde. Ainsi, et comme l'a précisé le site officiel, le Koop Nord affiche déjà complet.