ASSE : les Verts épinglent les Girondins et la jouent déjà comme en Ligue 1

L’ASSE sera encore très attendue demain à Geoffroy-Guichard contre Niort (15h). Et pour cause, les supporters stéphanois pourraient battre à cette occasion le record d’affluence de la saison à domicile. En attendant, la LFP nous a appris que l’ASSE est est le club qui compte le plus de joueurs (26) qui découvrent la L2 cette saison devant Bordeaux (22), Annecy (17), Metz (17) et Laval (14). Les bizuths des Verts comptabilisent 49% du temps de jeu global de l'ASSE, contre 81% pour les Girondins et 63% pour Annecy (63%). En parallèle, la stratégie du club forézien est bien huilée au niveau du marketing avec Brice Mazenod aux manettes.

La stratégie marketing de l'ASSE bien ficelée

« Je gère la partie boutique, physique et e-commerce, le stock, les missions de développement, le travail avec notre équipementier, a-t-il récemment affirmé dans Le Progrès. Les jours de match à domicile, la boutique tourne à plein régime. Sur une courte durée, c’est impressionnant. On réalise environ 50% du chiffre d’affaires à ce moment-là. Le Black Friday et Noël sont aussi des temps forts et durant ces périodes, les achats sur le web sont plus importants. Le reste de l’année, c’est du 50-50. On vient de changer d’équipementier et de logo. Les gens ont envie de renouveler leurs produits. Cela nous a permis de maintenir une activité similaire à la Ligue 1. »

Pour résumer Brice Mazenod, responsable merchandising de l'AS Saint-Étienne depuis deux mois après avoir lancé pendant plus de cinq ans la stratégie digitale du club, a donné quelques ficelles du plan des Verts. Et cela semble très prometteur.

