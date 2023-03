ASSE : les Verts feront profil bas toute la semaine

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Des victoires sur des concurrents au maintien (3-2 contre Annecy, 2-0 face à Dijon, 2-1 à Nîmes, 2-0 contre Pau) et des nuls face à des candidats à la montée, passés ou présents (1-1 à Bordeaux, 1-1 contre Amiens, 2-2 au Havre) : l'AS Saint-Etienne surfe sur une série de sept matches sans défaite. Cela lui a permis de quitter la dernière place du classement de Ligue 2, puis de s'extraire de la zone rouge, même si celle-ci n'est qu'à deux longueurs. Les Verts sont aujourd'hui 12es et plutôt bien partis pour se sauver.

De quoi inciter la direction à ouvrir l'Etrat aux supporters pendant la quinzaine internationale ? Pas du tout ! Le club a communiqué son planning pour la semaine et les entraînements de mardi, mercredi, jeudi et vendredi se dérouleront à huis clos. Volonté de Laurent Batlles pour travailler tranquillement et dans le plus grand secret ou de la direction pour éviter une énième manifestation contre la gouvernance en place ?

Cela n'a évidemment pas été dit. Mais le fait est que l'Etrat ne sera pas ouvert au public cette semaine...