ASSE : les Verts font de l’ombre au FC Barcelone de Xavi

L’ASSE sera en Ligue 2 la saison prochaine. Après une saison délicate, Les Verts se sont inclinés lors du barrage de Ligue un contre l'AJ Auxerre. Cette défaite envoie les Stéphanois en Ligue 2 pour la saison 2022-2023. Alors que la saison est désormais terminée, l'heure du bilan est arrivée. À la grande surprise générale les Verts font de l'ombre au FC Barcelone de Xavi.

L’ASSE est le 6ème club des 5 grands championnats à avoir accordé le plus de minutes de jeu à des joueurs de moins de 21 ans en championnat : 5318 min. En plus de cela, les Verts ont fait jouer 12 joueurs de moins de 21 ans en championnat cette saison. Seul le FC Barcelone fait plus avec 13 joueurs.

