ASSE : les Verts font déjà tomber un premier record prometteur

À deux semaines de la reprise de la Ligue 2, les supporters de l'ASSE se mettent à jour. Leur équipe débutera sa saison le 5 août prochain au stade Geoffroy-Guichard face à Grenoble, avec l'objectif final de retrouver l'élite du football français en 2024. En attendant le coup d'envoi, les nouveaux maillots du club se vendent comme des petits pains, en particulier la troisième tunique.

Une vente historique !

Comme l'indique Actu Sainté, le maillot third 2023-2024 a battu un record de lancement avec près de 1000 ventes enregistrées lors de la première semaine de sortie. Cette tunique aux tons verts et noirs séduit bien plus le public stéphanois que les tenus domicile et extérieur qui restent dans le classique. Reste à savoir pour quelles occasions les joueurs de Battles honoreront ce haut à succès.

