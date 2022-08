ASSE : étonnant, les Verts font encore peur en Ligue 2

Zapping But! Football Club ASSE : descente, coup de balai, les fausses bonnes idées qui circulent

C'est un début de saison catastrophique pour les supporters de l'ASSE. Un de plus, serait-on tenté de dire, eux qui sont désormais confrontés à la L2 et qui ne peuvent même plus aller au stade, Geoffroy-Guichard étant soumis au huis clos pour les quatre premières rencontres de la saison. Au lendemain d'un ahurissant revers contre Le Havre, 0-6, samedi dernier, les joueurs de Batlles vont tenter de se remettre les idées en place en se déplaçant à Valenciennes.

Une équipe du VAFC qui aurait sans doute aimé que l'ASSE ne reste pas sur ce camouflet. Un esprit revanchard est redouté, comme l'a confié le défenseur du VAFC, Eric Vandenabeele au site le 11 Valenciennois. " Il va falloir que l’on fasse de ce stade une forteresse. C’est important dans une équipe du Nord où les gens s’attendent à ce que les joueurs mouillent le maillot. La réception de Saint-Etienne va être d’autant plus dangereuse dans la mesure où ils viennent d’en prendre six. Ils vont être fâchés, ça va nous rendre la tâche encore plus compliquée. Souvent c’est peut-être mieux de prendre une équipe qui vient de gagner la semaine d’avant. Là ils en ont pris six, on s’attend à ce que ce soit un match difficile."