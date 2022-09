ASSE : les Verts font encore peur, paraît-il...

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Le propos est relayé depuis ce matin par le site de supporters des Verts, poteauxcarrés. Et montre, si besoin était, que l'ASSE, à défaut d'obtenir des bons résultats en Ligue 2, demeure dans quelques têtes. Notamment celles des adversaires lorsqu'il s'agit de donner des favoris pour la remontée en fin de saison.

Ainsi, l'ailier droit d'Amiens, Antoine Leautey, qui à ce jour et avec sa formation détient dix points d'avance sur les joueurs de Batlles, imagine bien l'ASSE en fin de saison au haut de tableau.

"On est quatrième mais il ne faut pas s'enflammer, si on gagne contre les équipes supposées moins fortes, ce sera déjà pas mal. Pour le moment, je ne pense pas qu'on peut viser les deux premières places. On a des qualités, mais à l'heure actuelle, il y a des équipes comme Bordeaux, comme Saint-Étienne, des grosse équipes."