ASSE : les Verts font parler d’eux aux côtés du PSG, de l’OM et du RC Lens

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Prime Vidéo vient de dévoiler le top 10 des spectateurs visiteurs à la mi-saison en France dans la première partie de saison et l’ASSE est 4e avec 539 fans en moyenne. Les Verts sont devancés par le PSG (759), l’OM (776) et le RC Lens (861). Un classement qui est notamment fossé par les interdictions et les limitations de parcage que subissent les clubs…