ASSE : les Verts gâchent face à Brest (1-2), Abi pense au futur

Une claque, une vraie. Alors que l'ASSE pensait avoir fait le plus dur en ouvrant le score (Khazri) et en menant à la pause face au Stade Brestois, une défaite est finalement venue tout remettre en cause. Les Verts ne sont donc pas maintenus en Ligue 1 et vont encore devoir batailler pour aller chercher de précieux points. Et ce dès la semaine prochaine à Montpellier.

Voici la réaction de Charles Abi au coup de sifflet final. "Rien n'est acquis. On fait une bonne première mi-temps, mais Brest inscrit son premier but lorsqu'on est dans un temps fort, avec plusieurs occasions pour marquer un deuxième but. On prend ensuite ce but qui nous fait très mal. On avait le match en main pourtant. Le maintien n'est pas encore acquis. On doit encore aller chercher une victoire. On a un match très important dimanche prochain à Montpellier, on va bien le préparer."