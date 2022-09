ASSE : les Verts, la descente, Lorient, le PSG, Aouchiche se livre

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Le choix Lorient

"Le projet m'a attiré. Ce qui m’a également incité à venir, c’est le coach (Régis Le Bris). C’est un tacticien, un amoureux du football. Je me reconnaissais dans son discours, sa manière de parler, ses ambitions. J’avais aussi à cœur de refaire un passage un Ligue 1, avant, peut-être, de goûter à l’étranger."

Paris puis Sainté

"J’ai été formé au Paris SG, mais ce n’est pas un regret de ne pas avoir pu y percer. Le club m’a beaucoup apporté, j’y ai connu mes premières minutes chez les pros, j’ai côtoyé un grand, grand vestiaire. J’ai pris de l’expérience, même si, forcément, on aimerait jouer les premiers rôles dans son club formateur. Ensuite, mes deux années à Saint-Étienne (2020-2022) m’ont beaucoup servi. J’avais besoin de ça, parce qu’au PSG, je vivais beaucoup de choses positives, je gagnais régulièrement, on est souvent dans la lumière. Donc j’ai pu me jauger « dans le dur » à Saint-Etienne. J’ai pris de l’expérience, en jouant des matches compliqués, des derbies avant de finir sur une descente en L2. Cette expérience aura été positive dans ma jeune carrière."

Propos retranscrits par Ouest-France