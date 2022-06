ASSE : les Verts lourdement sanctionnés par la commission de discipline ! (Officiel)

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

L’ASSE n’a pas encore démarré sa saison de Ligue 2 que les mauvaises nouvelles tombent pour le club. Alors que le rachat n’avance pas aussi vite que l’on pouvait espérer, la commission de discipline vient de frapper fort et sanctionne lourdement le club.

Sur son site, la commission a annoncé son verdict : « Au regard des incidents survenus à l’issue de la rencontre AS Saint-Étienne – AJ Auxerre (Barrage de Ligue 1 Uber Eats), la Commission de Discipline de la LFP avait décidé le 30 mai 2022 de mettre le dossier en instruction. Après lecture du rapport d’instruction, la Commission prononce les décisions suivantes à l’encontre de l’AS Saint-Étienne : Six points de pénalité, dont trois avec sursis, applicables sur la saison 2022-2023. Six matchs à huis clos du stade Geoffroy-Guichard, dont deux avec sursis. »

Les Verts démarreront donc la saison avec moins trois points !

Pour résumer La commission de discipline a rendu son verdict après les incidents survenus lors d’ASSE-Auxerre. Les Verts ont été lourdement sanctionnés ! La commission de discipline retire trois points fermes au club stéphanois.

Adam Duarte

Rédacteur