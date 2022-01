ASSE : les Verts mettent fin à leur série noire à Angers grâce à 3 choix payants de Dupraz

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : La question de la semaine

C'était un tournant et les Verts l'ont plutôt bien négociés. S'ils s'étaient inclinés ce soir sur la pelouse d'Angers en match en retard de la 20e journée, le maintien aurait ressemblé à une mission impossible. Mais un but contre son camp de Mendy à la 43e a permis aux Verts d'arracher les trois points, de mettre un terme à leur piteuse série de sept défaites en L1 et de revenir à quatre points du barragiste (18e). Un succès qui porte la griffe de Pascal Dupraz, dont trois choix se sont avérés payants.

Maçon latéral gauche : à la rue depuis des semaines, à des années-lumière du niveau qui était le sien en début de saison 2020-21, avant sa grave blessure, l'ancien Dunkerquois a été aligné ce soir dans le couloir gauche. Après deux minutes de jeu, on s'est dit qu'il allait vivre une soirée comme les précédentes car il a pris des courants d'air sur les premières incursions angevines. Mais il n'a pas sombré, bien au contraire. Le but de la soirée vient de lui. C'est lui qui déborde dans son couloir, son centre en force étant dévié dans ses buts par le malheureux Mendy. Plus sûr défensivement qu'un Miguel Trauco, plus offensif qu'un Gabriel Silva, il a peut-être trouvé sa place pour le sprint final.

Camara en défense centrale : comme pour Maçon, cette idée ne vient pas de Pascal Dupraz. Claude Puel avait déjà tenté l'expérience et ça ne s'était pas trop mal passé. Ce soir, la défense stéphanoise n'a pas encaissé de but et c'est un petit exploit car ce ne lui était plus arrivé depuis le 21 novembre à Troyes (1-0). Camara y est forcément pour quelque chose. Souvent bien placé, il l'a joué sobre dans les relances. Lui qui est moins rayonnant que les saisons précédentes au milieu a peut-être, comme Maçon, trouvé sa place pour la fin de saison.

Boudebouz à son meilleur poste : Pascal Dupraz l'a fait joué une fois dans un rôle à la Pirlo, une autre fois en faux neuf. Dans les deux cas, le meneur de jeu a répondu présent et fait admirer sa technique. Mais rien de tel pour lui que de jouer en numéro dix, comme ce soir. C'est là, dans le cœur du jeu, qu'il est le plus utile, le plus rayonnant. Quand en plus son ami Wahbi Khazri sera rentré de la CAN et pour peu qu'un vrai buteur débarque, son talent sera encore plus mis en valeur.

