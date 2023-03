ASSE : les Verts n'auraient plus de souci à se faire pour le maintien

Zapping But! Football Club ASSE : La stratégie de Batlles est-elle la bonne ?

L'AS Saint-Etienne sur deux matches nuls (1-1 à Bordeaux et contre Amiens) qui l'ont freiné dans sa remontée au classement. Actuellement 13e, elle pointe à quatre longueurs au-dessus de la ligne de flottaison. Pas de quoi pavoiser alors qu'il reste onze matches et qu'un difficile déplacement chez le leader havrais se profile samedi. Mais selon Opta, Laurent Batlles et ses hommes n'auraient plus de souci à se faire pour le maintien.

La société de statistiques a dévoilé les probabilités de classement final de chaque club de L2. Les Verts ont 3% de chances de terminer 17es, 1,3 de finir 18es et 0,3 19es. Aucune chance, donc, de finir derniers. L'ASSE a 14,7% de chances de finir 12e et 14,1% de terminer 13e. Inespéré, quand on se souvient que les Foréziens ont baigné dans la zone rouge une bonne partie de la saison...