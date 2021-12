ASSE : les Verts n'effraient vraiment pas les joueurs rémois

Zapping But! Football Club Le journal de l'AS Saint-Etienne : Peut-on croire en des jours meilleurs?

Accueillir la lanterne rouge du classement est nécessairement l'occasion de prendre des points. Et ce sera le cas, demain samedi (21 heures) pour le Stade de Reims qui reçoit une équipe de l'ASSE, dernière et moribonde, venant même d'en prendre 5 dans le chaudron contre Rennes et qui ne dispose plus que d'un entraîneur intérimaire (Sablé).

Pour autant, Oscar Garcia, ancien de la maison verte, va devoir faire sans de nombreux joueurs. Un souci à l'heure de devoir redresser la barre en Ligue 1. Pas vraiment, si l'on en croit Thomas Foket, qui s'est exprimé dans les colonnes de l'Union de Reims.

"Saint-Etienne, ce sera un autre match, une équipe qui est dans le dur et va se donner à fond. Mais nous, on vise les trois points. Nous regardons plutôt vers le haut du classement pour se rapprocher de ceux qui nous précèdent. On ne regarde pas en bas. On ne doit pas trop se prendre la tête, mais plutôt penser à prolonger cette bonne dynamique.

Il faudra composer sans notre capitaine Yunis Abdelhamid mais on ne va pas se réfugier derrière ça. Yunis est sans doute le joueur le plus important de l'équipe, c'est à nous de le rendre fier de nous à son retour."