ASSE : les Verts ont claqué un nouveau record à Charléty

? Le Stade Charléty était Vert et Blanc ! #ASSE "Avec 10 727 spectateurs, Charléty a battu son record cette saison. Il était bien à dominante Verts (au moins à 70 %). Le peuple de Saint-Étienne avait investi Paris." #PFCASSE ▶ https://t.co/EEIaXXHQLT pic.twitter.com/Wxn2Fzo8PU

Mais ce n'est pas le seul point où les voyants sont au vert au sujet de Saint-Etienne. Au niveau de l'engouement, il y a une vraie réconciliation entre les supporters et l'équipe de Laurent Batlles. Une réconciliation largement palpable dans les chiffres.

En pleine réussite à Charléty à l'occasion de sa victoire face au Paris FC (4-2), l'ASSE a enchaîné un 9ème match de suite d'invincibilité en Ligue 2. Les Verts se rapprochent lentement mais sûrement du record de Jean-Louis Gasset et de ses 13 rencontres sans défaites en 2018.

Pour résumer

Non seulement Charléty a battu son record d'affluence de la saison à l'occasion du match entre le Paris FC et l'ASSE (2-4) samedi mais l'ambiance était largement en faveur des Verts... et ce bien au delà du simple parcage visiteurs.