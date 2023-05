ASSE : les Verts ont conduit un entraîneur au burnout

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Arrivé en décembre 2021 sur le banc de l'AS Saint-Étienne pour tenter de sauver les Verts de la relégation en Ligue 2, Pascal Dupraz a échoué dans sa mission et a quitté le club du Forez six mois plus tard.

"Après cet échec, j’ai fait un burnout pendant deux mois"

Un peu moins d'un après son départ des Verts, le technicien haut-savoyard, est désormais le nouvel entraîneur de Dijon, est revenu pour Le Dauphiné Libéré sur l'échec du maintien de l'ASSE. "Ça s'est joué à un pénalty. Lorsque je suis arrivé à Saint-Étienne, le club était à la rue complet. On a redonné espoir au peuple vert et on est allé jusqu'aux barrages. À l'époque, aucun spécialiste n'aurait misé un franc sur le fait qu'on y soit. Tout le monde pensait que c'était mort. Après cet échec, j’ai fait un burnout pendant deux mois, tant j’étais déçu de ne pas être parvenu à sauver les Stéphanois."

🚨 ALERTE BUTASSE ! 🚨

VENTE DES VERTS, C'EST REPARTI !

📂 Dossier : mais où sont passés les jeunes ? 🤷‍♂️

🗞️ Abonnez-vous sur le shop 🔗 https://t.co/q2Zqh408W4 pic.twitter.com/qQVCegAIfP — But! Saint-Étienne (@ButASSE) May 2, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Pour Le Dauphiné Libéré, Pascal Dupraz est revenu sur l'échec du maintien de l'AS Saint-Étienne, révélant qu'il avait fait un burnout après son passage sur le banc stéphanois.

Fabien Chorlet

Rédacteur