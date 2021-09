ASSE : les Verts ont fait dérailler une figure du FC Nantes

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

L’ASSE n’est pas la seule formation de Ligue 1 à avoir démarré la saison du mauvais pied : le Stade Brestois est également dans la nasse. Seule équipe avec les Verts à ne pas avoir gagné le moindre match après huit journées, le nouveau relégable (4 points) a perdu dimanche à domicile contre le FC Metz et semble aussi se diriger vers un exercice compliqué.

« Depuis le début de saison c’est comme ça, on n’est pas efficace devant, on est inefficace derrière et on ne gagne pas le match. On fait des bonnes périodes depuis le début de saison, mais il n’y a pas d’efficacité. Là on revient au score mais derrière on le perd. Quand on mène au score, on ne sait pas tenir un résultat, a soufflé Michel Der Zakarian. C’est le même scénario, à la maison comme à l’extérieur. Il y a des périodes où on disparaît, d’autres où on est très bon. Mais quand on est très bon dans nos moments forts, on ne punit pas l’adversaire et eux nous punissent derrière. On est la plus mauvaise défense, plus mauvaise attaque, on est à notre place aujourd’hui. »

Tout n’est pas juste dans ce que dit l’ancien entraîneur du FC Nantes. Poteaux Carrés rappelle en effet que c’est en réalité l'ASSE qui a la pire attaque (7 buts marqués contre 9 pour les Finistériens), alors que les Verts ont encaissé 17 buts, soit un de plus que le SB29. De son côté, le promu clermontois est la pire défense de L1 avec 19 buts encaissés.

