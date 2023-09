ASSE : les Verts ont fait un cadeau irrésistible à Batlles avant Concarneau

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

Moins brillante que contre Caen (2-1), l'AS Saint-Étienne s'est tout de même imposée ce samedi face à Concarneau (1-0) grâce au cinquième but de la saison d'Ibrahim Sissoko (73e). Il s’agit d’un cinquième match consécutif sans défaite pour les Verts... qui n’ont pas manqué de célébrer les 48 ans de Laurent Batlles.

« On lui a fait une tarte aux fraises »

« On était un peu obligé de gagner pour l’anniversaire du coach aussi, c’est vrai (rires) ! On lui a fait une tarte aux fraises à midi et peut-être qu’il aura le droit à une petite chanson dans l’avion du retour », a expliqué Anthony Briançon au site EVECT. On en saura plus très bientôt sur ce fameux voyage du retour...

