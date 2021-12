ASSE : les Verts ont fait une victime à Lyon

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Denis Bouanga

Lanterne rouge de L1 avec 12 points en 19 journées, l'ASSE n'a plus marqué en championnat depuis 427 minutes et le but de Denis Bouanga contre le PSG (1-3), encaissant 12 buts et concédant 5 défaites sur la période, pour terminer l'année 2021.

Mais en décembre, les Verts ont tout de même signé une victoire. C'était en Coupe de France, à Lyon-Duchère (1-0). Et celle-ci a été fatale à Nicolas Le Bellec, le coach lyonnais, qui a été démis de ses fonctions après une première partie de saison décevante en N2.

Au terme d’une première partie de saison décevante, le club et Nicolas Le Bellec ont décidé de mettre un terme à leur collaboration 🤝

Jordan Gonzalez, actuellement responsable du pôle formation U16-U18 et entraîneur de l’équipe U18, est nommé entraîneur de l’équipe N2 👏 — Lyon - La Duchère (@LyonLaDuchere) December 23, 2021