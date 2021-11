ASSE : les Verts ont fait une victime de taille dans l’opération maintien

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Denis Bouanga

Les dossiers s’accumulent à l’ASSE. Alors que la vente occupe actuellement une grande partie de la sphère médiatique stéphanoise, les Verts doivent gérer la trêve internationale en pensant à préparer au mieux la périlleux déplacement à Troyes le dimanche 21 novembre dans le cadre de la 14e journée de L1 (15h).

La dernière sortie des hommes de Claude Puel, dimanche contre Clermont (3-2), peut néanmoins donner une bonne base au technicien castrais en vue du maintien. Menés 2-0), ces derniers s’étaient faut violence pour égaliser et renverser la vapeur dans les derniers instants du match. Au cours de celui-ci, Cédric Hountondji (27 ans) avait dû jeter l’éponge.

Touché aux adducteurs sur un dégagement, le défenseur central de Clermont avait quitté ses coéquipiers prématurément avant d'être remplacé par Jean-Claude Billong (56e). Selon La Montagne, l'international béninois pourrait « manquer de six à huit semaines de compétition » ! Hountondji pourrait « au mieux » disputer le dernier match de l'année contre le RC Strasbourg, le 22 décembre prochain, mais il est plus probable de le revoir en 2022. Un sacré coup dur pour le club auvergnat dans l’opération maintien.

🚨 Alerte BUTASSE ! 🚨

Y'A DE L'ESPOIR ! 🗣

L'ASSE n'est plus lanterne rouge et la vente du club semble s'accélérer, de quoi croire en un avenir plus radieux ?

Retrouvez nous en kiosque ou dans notre boutique en ligne ➡️ https://t.co/DvJwVn5d3M pic.twitter.com/m61JNHXWS9